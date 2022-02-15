Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 16 лютого

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх 16 лютого на старт вийдуть 8 представників України.
Розклад виступів українських спортсменів на 16 лютого:
Гірськолижний спорт
04:15 - Слалом. Чоловіки. 1-й етап: Іван Ковбаснюк
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Біатлон
09:45 - Командні змагання. Естафета 4х6 км. Жінки: Збірна України (Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Олена Білосюк)
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Фристайл
13:00 - Акробатика. Чоловіки. Перший фінал: Олександр Абраменко, Олександр Окіпнюк
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Шорт-трек
13:30 - 1500 м. Жінки. 1/4 фіналу. 6-й забіг: Уляна Дуброва