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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 16 лютого

Сьогодні 16:02 175 0
У цей день українці поборються за медалі Олімпіади у біатлоні та фристайлі
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 16 лютого
#Олександр Абраменко, #Анастасія Меркушина, #Олена Білосюк, #Юлія Джима, #Ірина Петренко, #Олександр Окіпнюк, #Уляна Дуброва, #Іван Ковбаснюк

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх 16 лютого на старт вийдуть 8 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 16 лютого:

Гірськолижний спорт

04:15 - Слалом. Чоловіки. 1-й етап: Іван Ковбаснюк

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Біатлон

09:45 - Командні змагання. Естафета 4х6 км. Жінки: Збірна України (Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Олена Білосюк)

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Фристайл

13:00 - Акробатика. Чоловіки. Перший фінал: Олександр Абраменко, Олександр Окіпнюк

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Шорт-трек

13:30 - 1500 м. Жінки. 1/4 фіналу. 6-й забіг: Уляна Дуброва

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