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Абраменко: Завтра у фіналі змагань будемо йти до кінця

Сьогодні 15:03 317 0
Українець прокоментував свій виступ у кваліфікації Олімпіади
Абраменко: Завтра у фіналі змагань будемо йти до кінця
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022

Джерело - НОК України.

Український фристайліст Олександр Абраменко, який раніше вийшов до фіналу лижної акробатики, з хвилюванням спостерігав за оцінками суддів у першій кваліфікації змагань на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Це вже п'ята Олімпіада для мене. Чесно кажучи, думав, що буде легше. Однак дуже хвилювався напередодні старту. Важко тут виступати. Дуже холодно. Мінус двадцять градусів. Й авжеж ситуація з COVID-19 втрутилися в перебіг подій. Однак маємо, що маємо.

З хвилюванням сьогодні спостерігав за оцінками суддів. За особистими відчуттями стрибнув набагато краще, ніж оцінили судді. Однак потім зрозумів: сьогодні вони оцінюють усіх стримано. Тож, заспокоївся. Дуже радий, що впорався й потрапив в першу ТОП-6 фіналістів. Завтра будемо боротися за медалі", - заявив Абраменко.

Нагадаємо, що до фіналу лижної акробатики вийшли українці Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк. Фінал відбудеться завтра, 16 лютого. Початок о 13:00. 

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