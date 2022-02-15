Абраменко: Завтра у фіналі змагань будемо йти до кінця

Український фристайліст Олександр Абраменко, який раніше вийшов до фіналу лижної акробатики, з хвилюванням спостерігав за оцінками суддів у першій кваліфікації змагань на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Це вже п'ята Олімпіада для мене. Чесно кажучи, думав, що буде легше. Однак дуже хвилювався напередодні старту. Важко тут виступати. Дуже холодно. Мінус двадцять градусів. Й авжеж ситуація з COVID-19 втрутилися в перебіг подій. Однак маємо, що маємо.

З хвилюванням сьогодні спостерігав за оцінками суддів. За особистими відчуттями стрибнув набагато краще, ніж оцінили судді. Однак потім зрозумів: сьогодні вони оцінюють усіх стримано. Тож, заспокоївся. Дуже радий, що впорався й потрапив в першу ТОП-6 фіналістів. Завтра будемо боротися за медалі", - заявив Абраменко.