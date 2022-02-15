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Абраменко вийшов до фіналу лижної акробатики

Сьогодні 13:39 763 0
Українець з результатом 120.36 посів 5-е місце у першій кваліфікації
Абраменко вийшов до фіналу лижної акробатики
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022, #Дмитро Котовський, #Олександр Окіпнюк

Джерело - Чемпіон.

Український фристайліст Олександр Абраменко вже після першої кваліфікації вийшов до фіналу лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

За підсумками першої кваліфікації до фіналу вийшли 6 найкращих спортсменів. Серед них був і українець Олександр Абраменко. Українець з результатом 120.36 посів 5-е місце у першій кваліфікації.

У другій кваліфікації будуть добиратися ще шість спортсменок. У ній виступатимуть українці Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк. Початок другої кваліфікації о 13:45.

12-ка найкращих спортсменів продовжать свій виступ у фіналі змагань, який відбудеться 16 лютого. Початок о 07:00. 

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фристайл. Лижня акробатика. Чоловіки. Перша кваліфікація
15 лютого

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