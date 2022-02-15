Українець з результатом 120.36 посів 5-е місце у першій кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Український фристайліст Олександр Абраменко вже після першої кваліфікації вийшов до фіналу лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

За підсумками першої кваліфікації до фіналу вийшли 6 найкращих спортсменів. Серед них був і українець Олександр Абраменко. Українець з результатом 120.36 посів 5-е місце у першій кваліфікації.

У другій кваліфікації будуть добиратися ще шість спортсменок. У ній виступатимуть українці Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк. Початок другої кваліфікації о 13:45.

12-ка найкращих спортсменів продовжать свій виступ у фіналі змагань, який відбудеться 16 лютого. Початок о 07:00.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Фристайл. Лижня акробатика. Чоловіки. Перша кваліфікація

15 лютого