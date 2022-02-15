Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 15 лютого. LIVE
Сьогодні 13:06 3556
Окіпнюк подолав кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 14:19 168
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого
Сьогодні 13:51 1926
Абраменко вийшов до фіналу лижної акробатики
Сьогодні 13:39 764
Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва
Сьогодні 13:25 9104
Двоборець Гробак завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 32-е місце
Сьогодні 13:18 291
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:13 36841
Збірна Норвегії тріумфувала у командній гонці переслідування
Сьогодні 11:02 402
Канадські ковзанярки з рекордом виграли командну гонку переслідування
Сьогодні 10:48 244
Норвезькі біатлоністи виграли естафету, збірна України фінішувала 9-ю
Сьогодні 09:54 2323
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Окіпнюк подолав кваліфікацію лижної акробатики

Сьогодні 14:19 168 0
Українець потрапив до ТОП-6 другої кваліфікації
Окіпнюк подолав кваліфікацію лижної акробатики
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022, #Дмитро Котовський, #Олександр Окіпнюк

Джерело - Чемпіон.

Український фристайліст Олександр Окіпнюк виступлять у фіналі лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

За підсумками першої кваліфікації до фіналу вийшли 6 найкращих спортсменів. Серед них був і українець Олександр Абраменко.

У другій кваліфікації добирали ще шість спортсменок. У ній виступали Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк. 

Окіпнюк виконав неймовірний стрибок, який було оцінено у 125 балів. Він з першим результатом вийшов з другої кваліфікації.

Котовський посів 9-е місце у другій кваліфікації. Загалом же на Олімпіаді Котовський посів 15-е місце.

12-ка найкращих спортсменів, серед яких Абраменко та Окіпнюк, продовжать свій виступ у фіналі змагань, який відбудеться 16 лютого. Початок о 07:00. 

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фристайл. Лижня акробатика. Чоловіки. Друга кваліфікація
15 лютого

Коментарі ()
Популярне зараз
Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва 9104
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 36841
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 108504
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 55134
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 6696
Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса 9353 1
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 21119
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 9724
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 4936
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5864
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 20051
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11194