Українець потрапив до ТОП-6 другої кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Український фристайліст Олександр Окіпнюк виступлять у фіналі лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

За підсумками першої кваліфікації до фіналу вийшли 6 найкращих спортсменів. Серед них був і українець Олександр Абраменко.

У другій кваліфікації добирали ще шість спортсменок. У ній виступали Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк.

Окіпнюк виконав неймовірний стрибок, який було оцінено у 125 балів. Він з першим результатом вийшов з другої кваліфікації.

Котовський посів 9-е місце у другій кваліфікації. Загалом же на Олімпіаді Котовський посів 15-е місце.

12-ка найкращих спортсменів, серед яких Абраменко та Окіпнюк, продовжать свій виступ у фіналі змагань, який відбудеться 16 лютого. Початок о 07:00.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Фристайл. Лижня акробатика. Чоловіки. Друга кваліфікація

15 лютого