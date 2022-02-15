Фігуристка прокоментувала допінговий скандал

Українська фігуристка Анастасія Шаботова не вірить, що Каміла Валієва з ОКР приймала допінг.

Про це заявила українка.

"Прочитала та забула, досі в це не особливо вірю. Дівчатка такі, нічого б їм не допомогло, якби вони не мали такого таланту. Смішно навіть думати, вони просто талановиті та багато працюють. Співчувати олімпійським чемпіонам дивно. Я просто рада за них. І я рада, що мої друзі стали олімпійськими чемпіонами, що я знайома", - сказала Шаботова.

Нагадаємо, що Шаботова перейшла до збірної України у 2019 році. Раніше вона виступала за Росію.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Раніше Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.