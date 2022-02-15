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Член МОК: Ми ще не отримали мотивувальної частини рішення CAS у справі Валієвої

Сьогодні 07:18 178 0
Освальд прокоментував скандальне рішення CAS
Член МОК: Ми ще не отримали мотивувальної частини рішення CAS у справі Валієвої
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - sport-express.ru.

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Деніс Освальд поважає рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) допустити фігуристку Камілу Валієву до участі в особистих змаганнях на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив Освальд.

"Рішення ухвалили незалежний суд, ми підписанти. Воно обов'язково, ми маємо поважати це рішення. Ми ще не отримали мотивувальної частини, не знаємо всіх аргументів, які розглядалися судом.

Згідно з пресрелізом, головним фактором було те, що у разі усунення Валієва не змогла б взяти участь. Це була б непоправна шкода. Вона може боротися за золото. Ми маємо поважати це рішення.

Чи переглядатимемо схожу ситуацію 1972 року з американським плавцем, який не отримав захисту, як Валієва? Кожен кейс особливий. Має застосовуватися той закон, який діє на момент заборони. Закони 1972-го були зовсім інші. Дуже складно порівнювати нинішню справу із кейсами минулого. Переглядати старі справи на основі сучасного закону також ненормально", - заявив Освальд.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

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