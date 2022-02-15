Бронзовий призер Олімпіади-2018 у командній першості, колишній американський фігурист Адам Ріппон негативно ставиться до допінг-скандалу Каміли Валієвої.

Про це заявив Ріппон.

"Якщо вони справді стурбовані непоправною шкодою, то нехай призначать їй (Валієвій) відповідного консультанта, щоб вона змогла впоратися з цією сумною ситуацією, в якій опинилася, і НАДІСЛАТИ ЇЇ ДОДОМУ. Невиправна шкода буде завдана всім Олімпійським іграм. Її не можна допускати до змагань.

Я так злий. Жіночі змагання скоро - повна нісенітниця. Це несправжній турнір, який, найімовірніше, пройде навіть без церемонії нагородження наприкінці. Так багато олімпійських моментів викрадено у чистих спортсменів, які потрапили до Пекіна без допомоги препаратів, що підвищують продуктивність. Яка ж ганьба. До біса це", - зазначив Ріппон.