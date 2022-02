Бронзовий призер Олімпіади-2018 у командній першості, колишній американський фігурист Адам Ріппон негативно ставиться до допінг-скандалу Каміли Валієвої.

Про це заявив Ріппон.

If they are truly worried about the irreparable harm, set her up with proper counseling to deal with the incredibly sad situation she finds herself in and SEND HER HOME. The irreparable harm that will be done is to the entire Olympic Games. She shouldn’t be allowed to compete. https://t.co/6CjoRJ8l0B