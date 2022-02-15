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Американський фігурист: Валієву не можна допускати до Олімпіади

Сьогодні 07:48 138 0
Ріппон прокоментував допінговий скандал
Американський фігурист: Валієву не можна допускати до Олімпіади
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпіади-2018 у командній першості, колишній американський фігурист Адам Ріппон негативно ставиться до допінг-скандалу Каміли Валієвої. 

Про це заявив Ріппон.

"Якщо вони справді стурбовані непоправною шкодою, то нехай призначать їй (Валієвій) відповідного консультанта, щоб вона змогла впоратися з цією сумною ситуацією, в якій опинилася, і НАДІСЛАТИ ЇЇ ДОДОМУ. Невиправна шкода буде завдана всім Олімпійським іграм. Її не можна допускати до змагань.

Я так злий. Жіночі змагання скоро - повна нісенітниця. Це несправжній турнір, який, найімовірніше, пройде навіть без церемонії нагородження наприкінці. Так багато олімпійських моментів викрадено у чистих спортсменів, які потрапили до Пекіна без допомоги препаратів, що підвищують продуктивність. Яка ж ганьба. До біса це", - зазначив Ріппон.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

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