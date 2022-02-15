Джерело - Чемпіон.
Бронзовий призер Олімпіади-2018 у командній першості, колишній американський фігурист Адам Ріппон негативно ставиться до допінг-скандалу Каміли Валієвої.
Про це заявив Ріппон.
"Якщо вони справді стурбовані непоправною шкодою, то нехай призначать їй (Валієвій) відповідного консультанта, щоб вона змогла впоратися з цією сумною ситуацією, в якій опинилася, і НАДІСЛАТИ ЇЇ ДОДОМУ. Невиправна шкода буде завдана всім Олімпійським іграм. Її не можна допускати до змагань.
Я так злий. Жіночі змагання скоро - повна нісенітниця. Це несправжній турнір, який, найімовірніше, пройде навіть без церемонії нагородження наприкінці. Так багато олімпійських моментів викрадено у чистих спортсменів, які потрапили до Пекіна без допомоги препаратів, що підвищують продуктивність. Яка ж ганьба. До біса це", - зазначив Ріппон.
If they are truly worried about the irreparable harm, set her up with proper counseling to deal with the incredibly sad situation she finds herself in and SEND HER HOME. The irreparable harm that will be done is to the entire Olympic Games. She shouldn’t be allowed to compete. https://t.co/6CjoRJ8l0B— Adam Rippon (@AdamRippon) February 14, 2022
Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.