Валієва зі сльозами вперше прокоментувала рішення CAS

Фігуристка ОКР Каміла Валієва хоче максимально налаштуватися на змагання і покажу свій результат на Олімпіаді-2022.

Про це заявила спортсменка.

"Ці дні для мене були дуже складними. Вже не вистачає емоцій. Я тішуся, але при цьому вже емоційно втомилася. Тому сльози... Щастя, мабуть, і невеликої прикрості. При цьому я, безперечно, щаслива перебувати на Олімпійських іграх і намагатися представляти країну. І сподіватимусь, що я максимально налаштуюсь і покажу свій результат", - сказала Валієва.