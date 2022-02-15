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Валієва зі сльозами вперше прокоментувала рішення CAS

Сьогодні 05:48 551 0
Фігуристка вперше виступила із заявою щодо скандалу
Валієва зі сльозами вперше прокоментувала рішення CAS
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіонат.

Фігуристка ОКР Каміла Валієва хоче максимально налаштуватися на змагання і покажу свій результат на Олімпіаді-2022.

Про це заявила спортсменка.

"Ці дні для мене були дуже складними. Вже не вистачає емоцій. Я тішуся, але при цьому вже емоційно втомилася. Тому сльози... Щастя, мабуть, і невеликої прикрості. При цьому я, безперечно, щаслива перебувати на Олімпійських іграх і намагатися представляти країну. І сподіватимусь, що я максимально налаштуюсь і покажу свій результат", - сказала Валієва.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

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