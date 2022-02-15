Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 15 лютого. LIVE

Джерело - Чемпіон.
15 лютого відбувається 14-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 9 комплектів медалей.
Розклад 14-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. ОКР - Норвегія
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Канада - Китай
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швейцарія - США
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швеція - Данія
- 03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал
1. Анна Гассер (Австрія)
2. Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)
3. Кокомо Мурасе (Японія)
- 03:30. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал
1. Матильда Гремо (Швейцарія)
2. Ейлін Гу (Китай)
3. Келлі Сілдару (Естонія)
- 05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск
- 06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 1-й матч. Словаччина - Німеччина
- 06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 2-й матч. Данія - Латвія
- 07:00. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал
- 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Китай - ОКР
- 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Швеція - Данія
- 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. США - Швейцарія
- 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Велика Британія - Японія
- 08:30. Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км
- 08:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу
- 08:52. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу
- 09:24. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал D
- 09:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал C
- 09:43. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал D
- 09:49. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал C
- 10:22. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B
- 10:28. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
- 10:40. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 3-й матч. Чехія - Швейцарія
- 10:41. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B
- 10:47. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
- 12:00. Фігурне катання. Жінки. Коротка програма
- 13:00. Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км
- 13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 1-а кваліфікація
- 13:45. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 2-а кваліфікація
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Швеція - Велика Британія
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Італія - США
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Норвегія - Китай
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. ОКР - Канада
- 14:15. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 3-я спроба
- 15:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 4-й матч. Канада - Китай
- 15:50. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 4-а спроба
15 лютого на старт вийдуть 8 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі.