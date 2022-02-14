Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх 15 лютого на старт вийдуть 8 представників України.
Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого:
Біатлон
08:30 - Командні змагання. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки: Збірна України (Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний)
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Лижне двоборство
09:00 - Індивідуальна першість. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Пробний етап: Дмитро Мазурчук
10:00 - Індивідуальна першість. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Змагальний етап: Дмитро Мазурчук
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Фігурне катання
12:00 - Коротка програма. Жінки: Анастасія Шаботова
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Лижне двоборство
12:30 - Індивідуальна першість. Лижна гонка. Чоловіки. Змагальний етап: Дмитро Мазурчук
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Фристайл
13:00 - Акробатика. Чоловіки. Перша кваліфікація: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський