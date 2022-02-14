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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого

Сьогодні 16:02 202 0
У цей день українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого
#Олександр Абраменко, #Антон Дудченко, #Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Богдан Цимбал, #Анастасія Шаботова, #Дмитро Котовський, #Дмитро Мазурчук

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх 15 лютого на старт вийдуть 8 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого:

Біатлон

08:30 - Командні змагання. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки: Збірна України (Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний)

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Лижне двоборство

09:00 - Індивідуальна першість. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Пробний етап: Дмитро Мазурчук

10:00 - Індивідуальна першість. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Змагальний етап: Дмитро Мазурчук

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Фігурне катання

12:00 - Коротка програма. Жінки: Анастасія Шаботова

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Лижне двоборство

12:30 - Індивідуальна першість. Лижна гонка. Чоловіки. Змагальний етап: Дмитро Мазурчук

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Фристайл

13:00 - Акробатика. Чоловіки. Перша кваліфікація: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський

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