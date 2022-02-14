Джерело - Reuters.
Лікарям та персоналу, які дають допінг неповнолітнім, слід довічно заборонити займатися спортом.
Про це заявив керівник Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Вітольд Банька.
"Допінг у дітей - це непробачне зло. Я говорю чистим спортсменам, що ми зробимо все, щоб належним чином розслідувати цей випадок.
Лікарям та персоналу, які надають допінг неповнолітнім, слід довічно заборонити займатися спортом", - зазначив Банька.
Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.