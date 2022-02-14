Банька - про санкції, які потрібно застосувати до лікарів та персоналу, які дають допінг неповнолітнім

Джерело - Reuters.

Лікарям та персоналу, які дають допінг неповнолітнім, слід довічно заборонити займатися спортом.

Про це заявив керівник Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Вітольд Банька.

"Допінг у дітей - це непробачне зло. Я говорю чистим спортсменам, що ми зробимо все, щоб належним чином розслідувати цей випадок. Лікарям та персоналу, які надають допінг неповнолітнім, слід довічно заборонити займатися спортом", - зазначив Банька.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.