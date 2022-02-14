Головне
Перше в історії золото в жіночому монобобі та безмедальний день Норвегії: підсумки Олімпіади за 14 лютого
Сьогодні 15:25 718
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 14 лютого. LIVE
Сьогодні 17:43 3893
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого
Сьогодні 16:02 508
Ментао стала олімпійською чемпіонкою у лижній акробатиці, Полюк посіла 22-е місце
Сьогодні 14:18 283
Динамо дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА
Сьогодні 13:43 1233
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 13:38 79413 2
Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету на Олімпіаду-2022
Сьогодні 13:02 812
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 12:00 32414 1
Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 10:18 434
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:10 191156
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Керівник ВАДА жорстко прокоментував справу фігуристки Валієвої

Сьогодні 16:48 304 0
Банька - про санкції, які потрібно застосувати до лікарів та персоналу, які дають допінг неповнолітнім
Керівник ВАДА жорстко прокоментував справу фігуристки Валієвої
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Reuters.

Лікарям та персоналу, які дають допінг неповнолітнім, слід довічно заборонити займатися спортом.

Про це заявив керівник Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Вітольд Банька.

"Допінг у дітей - це непробачне зло. Я говорю чистим спортсменам, що ми зробимо все, щоб належним чином розслідувати цей випадок.

Лікарям та персоналу, які надають допінг неповнолітнім, слід довічно заборонити займатися спортом", - зазначив Банька.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 79413 2
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди 191156
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 32414 1
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 36110
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 103793
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 51611
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 9678
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 3874
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 112259
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2093 2
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 55949 5
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 11171 5