Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 15 лютого. LIVE

Буде розіграно ще 9 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

15 лютого відбувається 14-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 9 комплектів медалей.

Розклад 14-го дня зимової Олімпіади-2022:

03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. ОКР - Норвегія

03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Канада - Китай

03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швейцарія - США

03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швеція - Данія

03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал

03:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал

05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск

06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 1-й матч. Словаччина - Німеччина

06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 2-й матч. Данія - Латвія

07:00. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал

08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Китай - ОКР

08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Швеція - Данія

08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. США - Швейцарія

08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Велика Британія - Японія

08:30. Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км

08:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу

08:52. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу

09:24. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал D

09:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал C

09:43. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал D

09:49. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал C

10:22. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B

10:28. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A

10:40. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 3-й матч. Чехія - Швейцарія

10:41. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B

10:47. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A



12:00. Фігурне катання. Жінки. Коротка програма

13:00. Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км

13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 1-а кваліфікація

13:45. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 2-а кваліфікація

14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Швеція - Велика Британія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Італія - США

14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Норвегія - Китай

14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. ОКР - Канада

14:15. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 3-я спроба

15:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 4-й матч. Канада - Китай

15:50. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 4-а спроба

15 лютого на старт вийдуть 8 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі.