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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 15 лютого. LIVE

Сьогодні 17:48 194 0
Буде розіграно ще 9 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 15 лютого. LIVE
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

15 лютого відбувається 14-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 9 комплектів медалей.

Розклад 14-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. ОКР - Норвегія
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Канада - Китай
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швейцарія - США
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швеція - Данія
  • 03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал
  • 03:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 1-й матч. Словаччина - Німеччина
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 2-й матч. Данія - Латвія
  • 07:00. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Китай - ОКР
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Швеція - Данія
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. США - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Велика Британія - Японія
  • 08:30. Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км
  • 08:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу
  • 08:52. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу
  • 09:24. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал D
  • 09:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал C
  • 09:43. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал D
  • 09:49. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал C
  • 10:22. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B
  • 10:28. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 3-й матч. Чехія - Швейцарія
  • 10:41. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B
  • 10:47. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
  • 12:00. Фігурне катання. Жінки. Коротка програма
  • 13:00. Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км
  • 13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 1-а кваліфікація
  • 13:45. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 2-а кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Швеція - Велика Британія
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Італія - США
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Норвегія - Китай
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. ОКР - Канада
  • 14:15. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 3-я спроба
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 4-й матч. Канада - Китай
  • 15:50. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 4-а спроба

                  15 лютого на старт вийдуть 8 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі.

                  Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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