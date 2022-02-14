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ISU погодився допустити 25 фігуристок у довільну програму жінок

Сьогодні 15:03 172 0
Рішення було прийнято у зв'язку зі справою Валієвої
ISU погодився допустити 25 фігуристок у довільну програму жінок
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) підтримав пропозицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску 25 спортсменок до довільної програми жіночого турніру Олімпіади-2022, враховуючи справу з Камілою Валієвою.

Про це повідомляє пресслужба ISU.

У разі попадання 15-річної Валієвої до 24 найкращих фігуристок за підсумками короткої програми (15 лютого), до довільної програми (17 лютого) буде допущено 25 спортсменок. Рішення підкріплено регламентом ISU.

14 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) не задовольнив апеляції МОК, ВАДА та ISU у справі Валія, яка допущена до участі в жіночому одиночному турнірі Олімпіади-2022.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив, що якщо 15-річна Валієва потрапить до трійки призерів жіночого одиночного турніру з фігурного катання, то церемонія нагородження не проводитиметься.

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