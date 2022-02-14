Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 14 лютого. LIVE
Сьогодні 13:42 2693
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 13:38 76633 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 12:00 30754 1
Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 10:18 333
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:10 190920
Валієву допустили до виступу в жіночому турнірі
Сьогодні 08:13 2359
Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО
Сьогодні 08:11 11658
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого
Сьогодні 07:14 1946
Пападакіс та Сізерон виграли змагання з танців на льоду, Назарова і Нікітін посіли 20-е місце
Сьогодні 06:48 451
Гамфріс стала олімпійською чемпіонкою у бобслеї, Гунько посіла 20-е місце
Сьогодні 06:02 458
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету на Олімпіаду-2022

Сьогодні 13:02 310 0
Естафета відбудеться у вівторок, 15 лютого. Початок о 08:30 за київським часом.
Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету на Олімпіаду-2022
#Антон Дудченко, #Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Богдан Цимбал

Джерело - Суспільне Спорт.

Стартером чоловічої збірної України з біатлону в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде Богдан Цимбал.

Про це повідомляє Суспільне Спорт. 

Склад України на чоловічу естафету:  Богдан Цимбал - Артем Прима - Антон Дудченко - Дмитро Підручний

Збірна України в незмінній четвірці виступає увесь біатлонний сезон, однак уперше стартуватиме саме в такому розташуванні етапів естафети.

Естафета відбудеться у вівторок, 15 лютого. Початок о 08:30 за київським часом.

Раніше у гонці переслідування Підручний фінішував 13-им, Прима - 18-им, Дудченко - 23-ім.

Нагадаємо, Підручний та Прима кваліфікувались в мас-старт Олімпіади-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 102082
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 30754 1
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди 190920
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 35709
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 50860
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 76633 2
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 154856 5
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 80922
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 2892 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 25953
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 155915 6
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 12428 2