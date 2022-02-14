Джерело - Суспільне Спорт.
Стартером чоловічої збірної України з біатлону в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде Богдан Цимбал.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Склад України на чоловічу естафету: Богдан Цимбал - Артем Прима - Антон Дудченко - Дмитро Підручний
Збірна України в незмінній четвірці виступає увесь біатлонний сезон, однак уперше стартуватиме саме в такому розташуванні етапів естафети.
Естафета відбудеться у вівторок, 15 лютого. Початок о 08:30 за київським часом.
Раніше у гонці переслідування Підручний фінішував 13-им, Прима - 18-им, Дудченко - 23-ім.
Нагадаємо, Підручний та Прима кваліфікувались в мас-старт Олімпіади-2022.