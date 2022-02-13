Фійон-Має виграв персьют, Підручний фінішував 13-им

Три українці потрапили до ТОП-25 гонки

Джерело - Чемпіон.

Француз Кентен Фійон-Має завоювала золоту медаль у гонці переслідування 12,5 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Раніше Кентен Фійон-Має здобув срібну медаль у спринті та складі збірної Франції у змішаній естафеті та виграв індивідуальну гонку.

Срібним призером змагань став Тар'єй Бо (Норвегія). Бронзову медаль здобув Едуард Латипов (ОКР).

У цій гонці участь брали три українці: Дмитро Підручний, Роман Прима та Антон Дудченко. Підручний фінішував 13-им, Прима 18-им, а Дудченко - 23-ім.

Наступна біатлонна гонка на Олімпіаді-2022 відбудеться 15 лютого. О 11:00 розпочнеться чоловіча естафета 4х7,5 км.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Біатлон

Гонка переслідування 12,5 км

Чоловіки

13 лютого