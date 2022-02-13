Фійон-Має виграв персьют, Підручний фінішував 13-им

Джерело - Чемпіон.
Француз Кентен Фійон-Має завоювала золоту медаль у гонці переслідування 12,5 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Раніше Кентен Фійон-Має здобув срібну медаль у спринті та складі збірної Франції у змішаній естафеті та виграв індивідуальну гонку.
Срібним призером змагань став Тар'єй Бо (Норвегія). Бронзову медаль здобув Едуард Латипов (ОКР).
У цій гонці участь брали три українці: Дмитро Підручний, Роман Прима та Антон Дудченко. Підручний фінішував 13-им, Прима 18-им, а Дудченко - 23-ім.
Наступна біатлонна гонка на Олімпіаді-2022 відбудеться 15 лютого. О 11:00 розпочнеться чоловіча естафета 4х7,5 км.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Біатлон
Гонка переслідування 12,5 км
Чоловіки
13 лютого
1. Кентен Фійон-Має (Франція) (0+0+0+0) 39:07,5
2. Тар'єй Бо (Норвегія) (1+0+0+0) +28,6
3. Едуард Латипов (ОКР) (0+0+0+1) +35,3
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13. Дмитро Підручний (Україна) (1+2+2+0) +3:38,4
18. Артем Прима (Україна) (2+2+2+0) +3:52,3
23. Антон Дудченко (Україна) (2+0+1+0) +4:29,0