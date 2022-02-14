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Олімпійський комітет Канади висловив глибоке розчарування рішенням CAS у справі Валієвої

Сьогодні 14:48 283 0
Сміт прокоментував скандальне рішення CAS
Олімпійський комітет Канади висловив глибоке розчарування рішенням CAS у справі Валієвої
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Керівник НОК Канади Тріша Сміт негативно ставиться до рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) допустити 15-річну фігуристку ОКР Камілу Валієву, допінг-тест якої раніше дав позитивний результат, до особистого турніру Олімпіади-2022.

Про це заявив функціонер.

"Ситуація, що склалася у зв'язку з допінговою справою російської фігуристки, вкрай неприємна та сумна для спортсменів. Олімпійський комітет Канади повністю прихильний до чистоти спорту, і ми твердо віримо, що нікому, хто має справу з допінгом або іншими корупційними практиками, немає місця в олімпійському русі.

Олімпійському комітету Канади не було дозволено офіційно брати участь у процесі, але ми уважно стежимо за деталями справи та робимо все можливе, щоб забезпечити захист інтересів канадських фігуристів та всіх чистих спортсменів. Хоча ми віримо, що рішення CAS було результатом справедливого процесу, ми вкрай розчаровані цим результатом", - наголошується у заяві глави COC Тріші Сміт.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.

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