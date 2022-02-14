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МОК не буде проводити церемонію нагородження за участі Валієвої

Сьогодні 12:48 180 0
Організація виступила із заявою щодо ситуації з Валієвою
МОК не буде проводити церемонію нагородження за участі Валієвої
#МОК, #Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив, що якщо 15-річна Валієва потрапить до трійки призерів жіночого одиночного турніру з фігурного катання, то церемонія нагородження не проводитиметься.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

"Якщо Каміла Валієва потрапить у трійку найкращих спортсменок у жіночому одиночному катанні під час зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, то церемонія нагородження (як і квіткова церемонія) не відбудеться", - йдеться у заяві.

Раніше стало відомо, що МОК скасував церемонію нагородження фігуристів за підсумками командного турніру, де фігуристи ОКР здобули золоті медалі.

14 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) не задовольнив апеляції МОК, ВАДА та ISU у справі Валієвої, яка допущена до участі в жіночому одиночному турнірі Олімпіади-2022.

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