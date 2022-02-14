ISU - про рішення CAS щодо Валієвої

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) прийняв до уваги рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) допустити 15-річну фігуристку ОКР Камілу Валієву, допінг-тест якої раніше дав позитивний результат, до особистого турніру Олімпіади-2022.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Після слухань Спеціальної панелі Спортивного арбітражного суду в арбітражних процедурах, що стосуються фігуристки Каміли Валієвої, ISU належним чином прийняв до уваги та буде поважати рішення, а саме те, що тимчасове усунення Валієвої залишається скасованим", - наголошується в заяві.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі фігуристки Каміли Валієвої. Апеляції МОК, ВАДА та ISU на рішення РУСАДА було відхилено.