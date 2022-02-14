Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 14 лютого. LIVE

Буде розіграно ще 5 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

14 лютого відбувається 13-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 5 комплектів медалей.

Розклад 13-го дня зимової Олімпіади-2022:

03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Китай - Японія 2:10

03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Канада - ОКР 11:5

03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. США - Південна Корея 8:6

03:15. Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець

1. Габріела Пападакіс/Гійом Сізерон (Франція)

2. Вікторія Сініцина/Нікіта Кацалапов (ОКР)

3. Медісон Габбелл/ Закарі Донохью (США)

03:30. Бобслей. Жінки. Одинаки. 3-я спроба

03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація

03:30. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал - перенесено на 15 лютого

- перенесено на 15 лютого 05:00. Бобслей. Жінки. Одинаки. 4-а спроба

1. Кейлі Гамфріс (США)

2. Елана Меєрс (США)

3. Крістін де Брюін (Канада)

06:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. Канада - Швейцарія

06:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація

07:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація

08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Канада - Італія

08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Данія - Норвегія

08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. ОКР - Швеція

08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія

09:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Перша кваліфікація

09:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. Друга кваліфікація

13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 1

13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. 1-й раунд

14:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 2

14:05. Бобслей. Чоловіки. Двійка. 1-а спроба

14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Швейцарія - Швеція

14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Велика Британія - Канада

14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Японія - Південна Корея

14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Данія - ОКР

14:06. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. Фінал

15:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. США - Фінляндія

15:40. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 2-а спроба

14 лютого на старт вийдуть 5 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі.