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Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 14 лютого. LIVE

Сьогодні 06:46 1204 0
Буде розіграно ще 5 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 14 лютого. LIVE
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

14 лютого відбувається 13-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 5 комплектів медалей.

Розклад 13-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Китай - Японія 2:10
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Канада - ОКР 11:5
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. США - Південна Корея 8:6
  • 03:15. Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець
1. Габріела Пападакіс/Гійом Сізерон (Франція)
2. Вікторія Сініцина/Нікіта Кацалапов (ОКР)
3. Медісон Габбелл/ Закарі Донохью (США)
  • 03:30. Бобслей. Жінки. Одинаки. 3-я спроба
  • 03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 03:30. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал - перенесено на 15 лютого
  • 05:00. Бобслей. Жінки. Одинаки. 4-а спроба
1. Кейлі Гамфріс (США)
2. Елана Меєрс (США)
3. Крістін де Брюін (Канада)
  • 06:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. Канада - Швейцарія
  • 06:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
  • 07:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Канада - Італія
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Данія - Норвегія
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. ОКР - Швеція
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія
  • 09:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Перша кваліфікація
  • 09:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. Друга кваліфікація
  • 13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 1
  • 13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. 1-й раунд
  • 14:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 2
  • 14:05. Бобслей. Чоловіки. Двійка. 1-а спроба
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Швейцарія - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Велика Британія - Канада
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Японія - Південна Корея
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Данія - ОКР
  • 14:06. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. Фінал
  • 15:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. США - Фінляндія
  • 15:40. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 2-а спроба

                14 лютого на старт вийдуть 5 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі.

                Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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