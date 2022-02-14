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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого

Сьогодні 07:14 1463 0
У цей день українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого
#Анастасія Новосад, #Олімпіада-2022, #Ольга Полюк, #Олександра Назарова, #Максим Нікітін, #Лідія Гунько

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх 14 лютого на старт вийдуть 5 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого:

Фігурне катання

03:15 - Танці на льоду. Довільний танець: Олександра Назарова/Максим Нікітін

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Бобслей

03:30 - Монобоб. Жінки. 3-й заїзд: Лідія Гунько

05:00 - Монобоб. Жінки. 4-й заїзд: Лідія Гунько

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Фристайл

09:00 - Акробатика. Жінки. Перша кваліфікація: Ольга Полюк, Анастасія Новосад - змагання перенесено з 13 лютого.

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