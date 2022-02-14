Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх 14 лютого на старт вийдуть 5 представників України.
Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого:
Фігурне катання
03:15 - Танці на льоду. Довільний танець: Олександра Назарова/Максим Нікітін
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Бобслей
03:30 - Монобоб. Жінки. 3-й заїзд: Лідія Гунько
05:00 - Монобоб. Жінки. 4-й заїзд: Лідія Гунько
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Фристайл
09:00 - Акробатика. Жінки. Перша кваліфікація: Ольга Полюк, Анастасія Новосад - змагання перенесено з 13 лютого.