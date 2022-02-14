Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 14 лютого. LIVE

Джерело - Чемпіон.
14 лютого відбувається 13-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 5 комплектів медалей.
Розклад 13-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Китай - Японія 2:10
- 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Канада - ОКР 11:5
- 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. США - Південна Корея 8:6
- 03:15. Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець
1. Габріела Пападакіс/Гійом Сізерон (Франція)
2. Вікторія Сініцина/Нікіта Кацалапов (ОКР)
3. Медісон Габбелл/ Закарі Донохью (США)
- 03:30. Бобслей. Жінки. Одинаки. 3-я спроба
- 03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
- 03:30. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал - перенесено на 15 лютого
- 05:00. Бобслей. Жінки. Одинаки. 4-а спроба
1. Кейлі Гамфріс (США)
2. Елана Меєрс (США)
3. Крістін де Брюін (Канада)
- 06:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. Канада - Швейцарія 10:3
- 06:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
- 07:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Канада - Італія 7:3
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Данія - Норвегія 6:5
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. ОКР - Швеція 5:7
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія 5:6
- 09:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Перша кваліфікація
- 09:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. Друга кваліфікація
- 13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 1
- 13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. 1-й раунд
- 14:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 2
1. Сюй Ментао (Китай)
2. Анна Гуськова (Білорусь)
3. Меган Нік (США)
- 14:05. Бобслей. Чоловіки. Двійка. 1-а спроба
- 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Швейцарія - Швеція
- 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Велика Британія - Канада
- 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Японія - Південна Корея
- 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Данія - ОКР
- 14:06. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. Фінал
1. Австрія
2. Словенія
3. Німеччина
- 15:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. США - Фінляндія
- 15:40. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 2-а спроба
14 лютого на старт вийдуть 5 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі.