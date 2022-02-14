Головне
Перше в історії золото в жіночому монобобі та безмедальний день Норвегії: підсумки Олімпіади за 14 лютого
Сьогодні 15:25 317
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого
Сьогодні 16:02 201
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 14 лютого. LIVE
Сьогодні 15:52 3356
Ментао стала олімпійською чемпіонкою у лижній акробатиці, Полюк посіла 22-е місце
Сьогодні 14:18 230
Динамо дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА
Сьогодні 13:43 828
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 13:38 77248 2
Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету на Олімпіаду-2022
Сьогодні 13:02 624
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 12:00 31560 1
Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 10:18 393
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:10 191040
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 14 лютого. LIVE

Сьогодні 15:52 3356 0
Буде розіграно ще 5 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 14 лютого. LIVE
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

14 лютого відбувається 13-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 5 комплектів медалей.

Розклад 13-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Китай - Японія 2:10
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Канада - ОКР 11:5
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. США - Південна Корея 8:6
  • 03:15. Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець
1. Габріела Пападакіс/Гійом Сізерон (Франція)
2. Вікторія Сініцина/Нікіта Кацалапов (ОКР)
3. Медісон Габбелл/ Закарі Донохью (США)
  • 03:30. Бобслей. Жінки. Одинаки. 3-я спроба
  • 03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 03:30. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал - перенесено на 15 лютого
  • 05:00. Бобслей. Жінки. Одинаки. 4-а спроба
1. Кейлі Гамфріс (США)
2. Елана Меєрс (США)
3. Крістін де Брюін (Канада)
  • 06:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. Канада - Швейцарія 10:3
  • 06:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
  • 07:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Канада - Італія 7:3
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Данія - Норвегія 6:5
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. ОКР - Швеція 5:7
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія 5:6
  • 09:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Перша кваліфікація
  • 09:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. Друга кваліфікація
  • 13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 1
  • 13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. 1-й раунд
  • 14:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 2
1. Сюй Ментао (Китай)
2. Анна Гуськова (Білорусь)
3. Меган Нік (США)
  • 14:05. Бобслей. Чоловіки. Двійка. 1-а спроба
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Швейцарія - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Велика Британія - Канада
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Японія - Південна Корея
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Данія - ОКР
  • 14:06. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. Фінал
1. Австрія
2. Словенія
3. Німеччина
  • 15:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. США - Фінляндія
  • 15:40. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 2-а спроба

                14 лютого на старт вийдуть 5 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі.

                Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

                Коментарі ()
                Популярне зараз
                Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 31560 1
                Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 51222
                Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди 191040
                Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 35923
                Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 77248 2
                Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 102977
                Рекомендуємо
                Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5828
                І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 157843 6
                Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2089 2
                Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12247
                Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 70352 2
                Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2537