Втрачений медальний шанс Джими та новий лідер медального заліку: підсумки Олімпіади за 13 лютого

Джерело - Чемпіон.

13 лютого на Зимових олімпійських іграх у Пекіні було розіграно 7 комплектів медалей.

Змагання у гірськолижному гігантському слаломі в чоловіків організатори змушені були перенести на кілька годин через негоду. Фаворит сезону – швейцарець Марко Одерматт виграв золоту медаль , випередивши сенсаційного словенця а, у якого – срібна медаль. Бронзова нагорода дісталася французу Матьє Февр у .

у лижній естафеті в чоловіків 4х10. Норвежці здобули срібну медаль, французи – бронзову. Збірній ОКР не було в рівнихв чоловіків 4х10. Норвежці здобули срібну медаль, французи – бронзову.

Марте Олсьбу-Ройселанн здобула друге "золото" Пекіну. Норвезька біатлоністка тріумфувала в гонці переслідування на 10 км. Срібну медаль завоювала шведка Ельвіра Еберг, бронзову – Тіріль Екгофф. Представниці Норвегії Тандревольд стало погано на останньому кілометрі дистанції, через що вона й втратила "бронзу".

Юлія Джима до останньої стрільби претендувала на медаль, проте два промахи на стійці перекреслили сподівання українських уболівальників. Анастасія Меркушина фінішувала 25-ю, Ірина Петренко – 55-ю. Українка змогла кваліфікуватися до мас-старту.

У чоловічому переслідуванні французький біатлоніст Кантен Фійон-Має впевнено розібрався з суперниками та здобув своє друге золото в Пекіні. Тар’єй Бо з Норвегії фінішував другим, бронзову медаль виборов Едуард Латипов і ОКР.

Дмитро Підручний показав 13-й результат, Артем Прима фінішував 18-м, Антон Дудченко - 23-м. Перші двоє візьмуть участь у мас-старті.

У жіночій естафеті на 3000 м в шорт-треку перемогу з олімпійським рекордом здобула збірна Нідерландів. Представниці Південної Кореї здобули срібну медаль, канадки вибороли бронзову нагороду.

У шорт-треку на 500 м у чоловіків чемпіоном став угорець Шаоан Лю, Костянтин Івлєв із ОКР здобув срібло, бронзу отримав Стівен Дюбуа з Канади.

На 500-метрівці в ковзанярському спорті тріумфувала американка Ерін Джексон. Срібна медаль – у спортсменки з Японії – Такагі Міхо, бронза – у Ангеліни Голікової із ОКР.

Збірна Фінляндії створила феноменальний камбек у грі проти Швеції в чоловічому хокейному турнірі. Фіні врятувалися з 0:3 та перемгли в овертаймі. Розклад і результати - ТУТ.

Пісдя 9 змагальних днів на Олімпіаді змінився лідер медального заліку. Норвежці вперше очолили неофіційну першість, здобувши 9 золотих, 5 срібних і 7 бронзових нагород. Німеччина з 8 золотими медалями – друга, американці – треті з 6 нагородами найвищого ґатунку.

14 лютого атлети розіграють усього 5 комплектів медалей. На старт вийдуть 5 представників України.