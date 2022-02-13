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Втрачений медальний шанс Джими та новий лідер медального заліку: підсумки Олімпіади за 13 лютого

Сьогодні 19:39 153 0
Втрачений медальний шанс Джими та новий лідер медального заліку: підсумки Олімпіади за 13 лютого
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Олімпіада-2022, #Олімпійські ігри-2022, #Ірина Петренко, #Ройселанд, #збірна України з біатлону, #Кентен Фійон-Має

Джерело - Чемпіон.

13 лютого на Зимових олімпійських іграх у Пекіні було розіграно 7 комплектів медалей.

  • Змагання у гірськолижному гігантському слаломі в чоловіків організатори змушені були перенести на кілька годин через негоду. Фаворит сезону – швейцарець Марко Одерматт виграв золоту медаль, випередивши сенсаційного словенця Жан Краньєца, у якого – срібна медаль. Бронзова нагорода дісталася французу Матьє Февру.

  • Збірній ОКР не було в рівних у лижній естафеті в чоловіків 4х10. Норвежці здобули срібну медаль, французи – бронзову.

  • Марте Олсьбу-Ройселанн здобула друге "золото" Пекіну. Норвезька біатлоністка тріумфувала в гонці переслідування на 10 км. Срібну медаль завоювала шведка Ельвіра Еберг, бронзову – Тіріль Екгофф. Представниці Норвегії Тандревольд стало погано на останньому кілометрі дистанції, через що вона й втратила "бронзу".

Юлія Джима до останньої стрільби претендувала на медаль, проте два промахи на стійці перекреслили сподівання українських уболівальників. Анастасія Меркушина фінішувала 25-ю, Ірина Петренко – 55-ю. Українка змогла кваліфікуватися до мас-старту.

  • У чоловічому переслідуванні французький біатлоніст Кантен Фійон-Має впевнено розібрався з суперниками та здобув своє друге золото в Пекіні. Тар’єй Бо з Норвегії фінішував другим, бронзову медаль виборов Едуард Латипов і ОКР.

Дмитро Підручний показав 13-й результат, Артем Прима фінішував 18-м, Антон Дудченко - 23-м. Перші двоє візьмуть участь у мас-старті.

  • У жіночій естафеті на 3000 м в шорт-треку перемогу з олімпійським рекордом здобула збірна Нідерландів. Представниці Південної Кореї здобули срібну медаль, канадки вибороли бронзову нагороду.

  • У шорт-треку на 500 м у чоловіків чемпіоном став угорець Шаоан Лю, Костянтин Івлєв із ОКР здобув срібло, бронзу отримав Стівен Дюбуа з Канади.

  • На 500-метрівці в ковзанярському спорті тріумфувала американка Ерін Джексон. Срібна медаль – у спортсменки з Японії – Такагі Міхо, бронза – у Ангеліни Голікової із ОКР.

Збірна Фінляндії створила феноменальний камбек у грі проти Швеції в чоловічому хокейному турнірі. Фіні врятувалися з 0:3 та перемгли в овертаймі. Розклад і результати - ТУТ.

Пісдя 9 змагальних днів на Олімпіаді змінився лідер медального заліку. Норвежці вперше очолили неофіційну першість, здобувши 9 золотих, 5 срібних і 7 бронзових нагород. Німеччина з 8 золотими медалями – друга, американці – треті з 6 нагородами найвищого ґатунку.

14 лютого атлети розіграють усього 5 комплектів медалей. На старт вийдуть 5 представників України.

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