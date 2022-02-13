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Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 13 лютого. LIVE

Сьогодні 06:09 887 0
Буде розіграно ще 7 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 13 лютого. LIVE
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

13 лютого відбувається 12-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 7 комплектів медалей.

Розклад 12-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Норвегія - Швеція 4:6
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Китай - Велика Британія 6:7
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. США - Канада 5:10
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Італія - ОКР 7:10
  • 03:30. Бобслей. Жінки. Одиночка. 1-а спроба
  • 04:00. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація
  • 04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 1-а спроба
  • 05:00. Бобслей. Жінки. Одиночка. 2-а спроба
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Словаччина - Латвія
  • 07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-а спроба
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Данія - Велика Британія
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. США - Швеція
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Південна Корея - Китай
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Швейцарія - Канада
  • 09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Фінляндія - Швеція
  • 11:00. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км
  • 12:45. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км
  • 13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика 1-а кваліфікація
  • 13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/4 фіналу
  • 13:27. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/2 фіналу
  • 13:44. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал
  • 13:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. 2-а кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Велика Британія - Данія
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Швейцарія - Італія
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Китай - США
  • 14:14. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал
  • 15:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: Китай - Канада
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: США - Німеччина
  • 15:56. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

            13 лютого на старт вийдуть 7 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у біатлоні.

            Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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