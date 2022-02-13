Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 13 лютого. LIVE

Буде розіграно ще 7 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

13 лютого відбувається 12-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 7 комплектів медалей.

Розклад 12-го дня зимової Олімпіади-2022:

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Норвегія - Швеція 4:6

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Китай - Велика Британія 6:7

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. США - Канада 5:10

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Італія - ОКР 7:10

03:30. Бобслей. Жінки. Одиночка. 1-а спроба

04:00. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація

04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 1-а спроба

05:00. Бобслей. Жінки. Одиночка. 2-а спроба

06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Словаччина - Латвія

07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-а спроба

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Данія - Велика Британія

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. США - Швеція

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Південна Корея - Китай

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Швейцарія - Канада

09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км

10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Фінляндія - Швеція

11:00. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км

12:45. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км

13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика 1-а кваліфікація

13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/4 фіналу

13:27. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/2 фіналу

13:44. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал

13:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. 2-а кваліфікація

14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Велика Британія - Данія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Швейцарія - Італія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Китай - США

14:14. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал

15:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу

15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: Китай - Канада

15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: США - Німеччина

15:56. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

13 лютого на старт вийдуть 7 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у біатлоні.