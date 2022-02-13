Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 13 лютого. LIVE
Сьогодні 17:29 3788
Американка Джексон завоювала золоту медаль на дистанції 500 метрів
Сьогодні 16:47 174
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого
Сьогодні 16:02 375
Два українські біатлоністи виступлять у мас-старті
Сьогодні 15:33 406
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 13 лютого
Сьогодні 15:31 2008
Шаоан Лю тріумфував на дистанції 500 метрів
Сьогодні 15:18 223
Фійон-Має виграв персьют, Підручний фінішував 13-им
Сьогодні 13:28 541
Ольсбу-Рейселанн виграла персьют, Джима посіла 13 місце
Сьогодні 11:39 1297
Одерматт став олімпійським чемпіоном у гігантському слаломі
Сьогодні 10:18 318
Гунько перебуває на останньому місці після перших двох заїздів
Сьогодні 05:46 539
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 14 лютого

Сьогодні 18:02 81 0
Буде розіграно ще 5 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 14 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

14 лютого відбувається 13-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 5 комплектів медалей.

Розклад 13-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Китай - Японія
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Канада - ОКР
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. США - Південна Корея
  • 03:15. Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець
  • 03:30. Бобслей. Жінки. Одинаки. 3-я спроба
  • 03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 03:30. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал
  • 05:00. Бобслей. Жінки. Одинаки. 4-а спроба
  • 06:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. Канада - Швейцарія
  • 06:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
  • 07:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Канада - Італія
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Данія - Норвегія
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. ОКР - Швеція
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія
  • 09:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Перша кваліфікація
  • 09:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. Друга кваліфікація
  • 13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 1
  • 13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. 1-й раунд
  • 14:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 2
  • 14:05. Бобслей. Чоловіки. Двійка. 1-а спроба
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Швейцарія - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Велика Британія - Канада
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Японія - Південна Корея
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Данія - ОКР
  • 14:06. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. Фінал
  • 15:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. США - Фінляндія
  • 15:40. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 2-а спроба

                14 лютого на старт вийдуть 5 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у фігурному катані, бобслеї та фристайлі.

                Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

                Коментарі ()
                Популярне зараз
                Баюл вишукано потролила тренерку Валієвої Баюл вишукано потролила тренерку Валієвої 8216
                Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 13 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 13 лютого. LIVE 3788
                Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 4684
                Баюл: Якщо Валієву покарають, у дівчинки зламана доля, а у Тутберідзе - ні. Чесно? Баюл: Якщо Валієву покарають, у дівчинки зламана доля, а у Тутберідзе - ні. Чесно? 9078
                Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 3580
                Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 48336
                Рекомендуємо
                Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 3340
                Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 20238
                Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 11497
                Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 9638
                Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 36144 1
                Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 10454