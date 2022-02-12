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Санітра: Дудченко та Цимбал вже сьогодні розпочинають підготовку до естафети

Сьогодні 15:18 107 0
Фахівець - про виступ Дудченка та Цимбала
Санітра: Дудченко та Цимбал вже сьогодні розпочинають підготовку до естафети
#Антон Дудченко, #Олімпіада-2022, #Юрай Санітра, #Богдан Цимбал

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські біатлоністи Богдан Цимбал та Антон Дудченко не впоралися хлопці зі стрільбою лежачи у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Цимбал і Дудченко? Їхня стрільба стоячи нам була потрібна у Прими та Підручного. Не впоралися хлопці зі стрільбою лежачи, там трохи дурні хиби: між третім та четвертим пострілами чекаєш, поки зміниться вітер. Не було зосередженості.

Чи вплинуло хвилювання? Тут треба дивитися на ці умови, висоту. Щодня вони різні: сьогодні можеш добре відбігати, але завтра відчуєш цю висоту, умови, трасу, на якій немає де відпочити. Треба просто працювати.

Дудченко та Цимбал вже сьогодні розпочинають підготовку до естафети, до неї залишилося лише три дні", - зазначив Санітра.

Раніше Підручний та Прима потрапили до ТОП-15 спринту на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

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