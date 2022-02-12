Санітра: Дудченко та Цимбал вже сьогодні розпочинають підготовку до естафети

Українські біатлоністи Богдан Цимбал та Антон Дудченко не впоралися хлопці зі стрільбою лежачи у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Цимбал і Дудченко? Їхня стрільба стоячи нам була потрібна у Прими та Підручного. Не впоралися хлопці зі стрільбою лежачи, там трохи дурні хиби: між третім та четвертим пострілами чекаєш, поки зміниться вітер. Не було зосередженості.

Чи вплинуло хвилювання? Тут треба дивитися на ці умови, висоту. Щодня вони різні: сьогодні можеш добре відбігати, але завтра відчуєш цю висоту, умови, трасу, на якій немає де відпочити. Треба просто працювати.