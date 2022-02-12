Йоганнес Бо виграв спринт, Підручний та Прима потрапили до ТОП-15

Три українці відібралися до гонки переслідування

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо завоював золоту медаль у спринті 10 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Раніше Йоганнес Бо здобув бронзову медаль в індивідуальній гонці. Також у складі збірної Норвегії Йоганнес Бо тріумфував у змішаній естафеті.

Срібним призером змагань став француз Кентен Фійон-Має. Бронзову медаль здобув Тар'єй Бо (Норвегія).

У цій гонці участь брали чотири українці: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Найкраще серед них виступив Підручний, який посів 13-е місце. Прима у спринті став 15-им, Дудченко - 60-им, Цимбал - 66-им.

За підсумками спринту три українці (Підручний, Прима та Дудченко) відібралися до гонки переслідування.

На Олімпіаді-2022 13 лютого відбудуться гонки переслідування. Гонка у жінок стартує о 11:00, у жінок - о 12:45.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Біатлон, спринт 10 км

Чоловіки

12 лютого

1. Йоганнес Тінгнес Бо (0+1) 24:00,4

2. Кентен Фійон-Має (1+0) +25,5

3. Тар'єй Бо (0+1) +38,9

...

13. Дмитро Підручний (0+1) +1:18,6

15. Артем Прима (0+1) +1:19,4

60. Антон Дудченко (2+0) +2:51,2

66. Богдан Цимбал (3+0) +2:58,6