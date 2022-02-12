Йоганнес Бо виграв спринт, Підручний та Прима потрапили до ТОП-15

Джерело - Чемпіон.
Норвежець Йоганнес Бо завоював золоту медаль у спринті 10 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Раніше Йоганнес Бо здобув бронзову медаль в індивідуальній гонці. Також у складі збірної Норвегії Йоганнес Бо тріумфував у змішаній естафеті.
Срібним призером змагань став француз Кентен Фійон-Має. Бронзову медаль здобув Тар'єй Бо (Норвегія).
У цій гонці участь брали чотири українці: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Найкраще серед них виступив Підручний, який посів 13-е місце. Прима у спринті став 15-им, Дудченко - 60-им, Цимбал - 66-им.
За підсумками спринту три українці (Підручний, Прима та Дудченко) відібралися до гонки переслідування.
На Олімпіаді-2022 13 лютого відбудуться гонки переслідування. Гонка у жінок стартує о 11:00, у жінок - о 12:45.
1. Йоганнес Тінгнес Бо (0+1) 24:00,4
2. Кентен Фійон-Має (1+0) +25,5
3. Тар'єй Бо (0+1) +38,9
...
13. Дмитро Підручний (0+1) +1:18,6
15. Артем Прима (0+1) +1:19,4
60. Антон Дудченко (2+0) +2:51,2
66. Богдан Цимбал (3+0) +2:58,6