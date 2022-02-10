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Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 10 лютого. LIVE

Сьогодні 07:30 1208 0
Буде розіграно ще 8 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 10 лютого. LIVE
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

10 лютого відбудеться 9-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 8 комплектів медалей.

Розклад 9-го дня зимової Олімпіади-2022:

    • 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Велика Британія - Швейцарія 5:6
    • 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Данія - Китай 7:6
    • 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Швеція - Японія 8:5
    • 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. ОКР - США 3:9
    • 03:30. Скелетон. Чоловіки. 1-а спроба
    • 03:30. Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма
    1. Натан Чен (США)
    2. Юма Кагіяма (Японія)
    3. Сьома Уно (Японія)
    • 04:24. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Фінал
    1. Хлоя Кім (США)
    2. Керальт Кастельєт (Іспанія)
    3. Томіта Сена (Японія)
    • 04:30. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск
    • 05:00. Скелетон. Чоловіки. 2-я спроба
    • 05:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Кваліфікація
    • 06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Швеція - Латвія
    • 08:00. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу
    • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. США - Швеція
    • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Норвегія - Канада
    • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Китай - ОКР
    • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Велика Британія - Італія
    • 08:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Слалом
    • 08:37. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
    • 08:58. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
    • 09:00. Лижні гонки. Жінки. Гонка переслідування 10 км. Вільний стиль
    • 09:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. За 3 місце
    • 09:20. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Фінал
    • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Фінляндія - Словаччина
    • 13:00. Фристайл. Акробатика. Змішана естафета. Фінал 1
    • 13:50. Фристайл. Акробатика. Змішана естафета. Фінал 2
    • 14:00. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
    • 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Канада - Південна Корея
    • 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Швеція - Велика Британія
    • 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. США - Данія
    • 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Китай - Швейцарія
    • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: США - Китай
    • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: Канада - Німеччина
    • 15:30. Санний спорт. Естафета

        10 лютого на старт вийдуть 15 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у санному спорті, фігурному катанні, лижних гонках, фристайлі.

        Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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