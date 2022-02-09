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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 10 лютого

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У цей день українці поборються за медалі Олімпіади у санному спорті, фігурному катанні, лижних гонках
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 10 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх 10 лютого на старт вийдуть 11 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 10 лютого:

Фігурне катання

03:30 - Довільна програма. Чоловіки. Фінал: Іван Шмуратко

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Скелетон

03:30 - Чоловіки. 1-й етап: Владислав Гераскевич

05:00 - Чоловіки. 2-й етап: Владислав Гераскевич

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Гірськолижний спорт

04:30 - Гірськолижна комбінація. Чоловіки. Швидкісний спуск: Іван Ковбаснюк

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Лижна гонка

09:00 - Класичний стиль. 10 км. Жінки: Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех

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Бобслей

11:55 - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 1-й заїзд: Лідія Гунько

після завершення 5-го етапу - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 2-й заїзд: Лідія Гунько

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Санний спорт

15:30 - командні змагання - естафета, мікст: збірна України (три спортсмени та одна спортсменка)

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