Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 10 лютого

Джерело - Чемпіон.
10 лютого відбудеться 9-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 8 комплектів медалей.
Розклад 9-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Велика Британія - Швейцарія
- 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Данія - Китай
- 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Швеція - Японія
- 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. ОКР - США
- 03:30. Скелетон. Чоловіки. 1-а спроба
- 03:30. Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма
- 04:24. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Фінал
- 04:30. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск
- 05:00. Скелетон. Чоловіки. 2-я спроба
- 05:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Кваліфікація
- 06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Швеція - Латвія
- 08:00. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. США - Швеція
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Норвегія - Канада
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Китай - ОКР
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Велика Британія - Італія
- 08:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Слалом
- 08:37. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
- 08:58. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
- 09:00. Лижні гонки. Жінки. Гонка переслідування 10 км. Вільний стиль
- 09:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. За 3 місце
- 09:20. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Фінал
- 10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Фінляндія - Словаччина
- 13:00. Фристайл. Акробатика. Змішана естафета. Фінал 1
- 13:50. Фристайл. Акробатика. Змішана естафета. Фінал 2
- 14:00. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
- 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Канада - Південна Корея
- 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Швеція - Велика Британія
- 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. США - Данія
- 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Китай - Швейцарія
- 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: США - Китай
- 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: Канада - Німеччина
- 15:30. Санний спорт. Естафета
10 лютого на старт вийдуть 15 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у санному спорті, фігурному катанні, лижних гонках, фристайлі.