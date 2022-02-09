Ексковзанярка прокоментувала ситуацію з допінг-тестом фігуриста ОКР

Ситуацію з допінг-тестом одного з членів збірної ОКР з фігурного катання на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні є досить дивною.

Про це заявила олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова.

"Це дуже дивна ситуація. Бо кажуть, що знайшли допінг. Чому одразу допінг? Хтось подав якийсь протест, триває юридична консультація, і ніхто нічого не каже. Все завуальовано. І чому підозрюється саме наш спортсмен? Адже було сказано, що церемонія нагородження перенесена через юридичну консультацію. Можливо, це пов'язано зі спортсменами інших країн, які здобули медалі у командному змаганні. До того ж знайдений заборонений компонент може бути дозволено індивідуально. Але інформація про ці терапевтичні дозволи має Міжнародна федерація і не має ВАДА. Тому, можливо, вони зараз можуть обмінюватися інформацією та консультуватися. Це відбувається з усіма спортсменами", - сказала Журова.

Нагадаємо, змагання завершились 7 лютого. Перемогу здобула збірна ОКР, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.

Раніше представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що церемонію нагородження було перенесено через необхідність отримання юридичної консультації від міжнародної федерації.