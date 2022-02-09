Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
Сьогодні 09:56 2982
Динамо Київ (U-19) зіграє проти Депортиво (U-19) в плей-оф Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 12:21 129
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 12:15 2202
Семеренко: Організм дав збій і це змусило мене залишити Олімпійські ігри
Сьогодні 11:46 176
Збірна України - восьма в рейтингу УЄФА
Сьогодні 10:46 373
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг
Сьогодні 08:33 7579
Норвежець Рууд виграв золоту олімпійську медаль у біг-ейрі
Сьогодні 06:48 356
Шепіленко не фінішувала у слаломі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 06:18 489
Чергове золото геніальної чешки та очікуваний тріумф Фійона-Має: підсумки Олімпіади за 8 лютого
Вчора 16:57 1838
Гайзенбергер виграла п'яту олімпійську золоту медаль у кар'єрі
Вчора 16:32 1502
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Жарова - про допінг-тест фігуриста ОКР: Знайдений компонент може бути індивідуально дозволений

Сьогодні 11:33 319 0
Ексковзанярка прокоментувала ситуацію з допінг-тестом фігуриста ОКР
Жарова - про допінг-тест фігуриста ОКР: Знайдений компонент може бути індивідуально дозволений
#Олімпіада-2022

Джерело - championat.com.

Ситуацію з допінг-тестом одного з членів збірної ОКР з фігурного катання на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні є досить дивною.

Про це заявила олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова.

"Це дуже дивна ситуація. Бо кажуть, що знайшли допінг. Чому одразу допінг? Хтось подав якийсь протест, триває юридична консультація, і ніхто нічого не каже. Все завуальовано. І чому підозрюється саме наш спортсмен? Адже було сказано, що церемонія нагородження перенесена через юридичну консультацію. Можливо, це пов'язано зі спортсменами інших країн, які здобули медалі у командному змаганні.

До того ж знайдений заборонений компонент може бути дозволено індивідуально. Але інформація про ці терапевтичні дозволи має Міжнародна федерація і не має ВАДА. Тому, можливо, вони зараз можуть обмінюватися інформацією та консультуватися. Це відбувається з усіма спортсменами", - сказала Журова.

Нагадаємо, змагання завершились 7 лютого. Перемогу здобула збірна ОКР, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.

Раніше представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що церемонію нагородження було перенесено через необхідність отримання юридичної консультації від міжнародної федерації.

Коментарі ()
Популярне зараз
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг 7579
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 45798
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 10070 2
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО 39438
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - результати матчів Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - результати матчів 6343
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 28098
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 39089
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 9484 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 17509 1
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 14486
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 4498
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 33453 1