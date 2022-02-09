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У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг

Сьогодні 08:33 258 0
Проблема виникла із тестом спортсмена, зданим перед Олімпіадою
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Результати командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай) можу переглянути через ситуацію з допінг-тестом фігуриста збірної ОКР.

Про це повідомляє Inside the Games.

Проблема виникла із тестом спортсмена, зданим перед Олімпіадою.

Нагадаємо, змагання завершились 7 лютого. Перемогу здобула збірна ОКР, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.

Раніше представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що церемонію нагородження було перенесено через необхідність отримання юридичної консультації від міжнародної федерації.

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