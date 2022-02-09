Проблема виникла із тестом спортсмена, зданим перед Олімпіадою

Джерело - Чемпіон.

Результати командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай) можу переглянути через ситуацію з допінг-тестом фігуриста збірної ОКР.

Про це повідомляє Inside the Games.

Проблема виникла із тестом спортсмена, зданим перед Олімпіадою.

Нагадаємо, змагання завершились 7 лютого. Перемогу здобула збірна ОКР, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.

Раніше представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що церемонію нагородження було перенесено через необхідність отримання юридичної консультації від міжнародної федерації.