Церемонія нагородження досі не була проведена

Джерело - Чемпіон.

Результати командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай) можна переглянути.

Про це повідомляє AP.

Змагання завершились 7 лютого. Перемогу здобула збірна ОКР, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.

Проте церемонія нагородження досі не була проведена. Це пов'язано з юридичною суперечкою, що триває, яка може вплинути на розподіл медалей.

Представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що церемонію нагородження було перенесено через необхідність отримання юридичної консультації від міжнародної федерації.