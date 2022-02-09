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Результати командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді можуть бути переглянуті

Сьогодні 08:18 158 0
Церемонія нагородження досі не була проведена
Результати командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді можуть бути переглянуті
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Результати командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай) можна переглянути.

Про це повідомляє AP.

Змагання завершились 7 лютого. Перемогу здобула збірна ОКР, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.

Проте церемонія нагородження досі не була проведена. Це пов'язано з юридичною суперечкою, що триває, яка може вплинути на розподіл медалей.

Представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що церемонію нагородження було перенесено через необхідність отримання юридичної консультації від міжнародної федерації.

"У цю справу залучено спортсменів, які виграли медалі. Усі роблять все можливе, щоб ситуація вирішилася якнайшвидше", - заявив Адамс.

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