Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 9 лютого. LIVE

Буде розіграно ще 6 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

9 лютого відбувається 8-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 6 комплектів медалей.

Розклад 8-го дня зимової Олімпіади-2022:

03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Кваліфікація

04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 1-а спроба

05:00. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Кваліфікація

05:00. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 1

05:22. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 2

05:45. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 3

06:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Кваліфікація

07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 2-а спроба

08:30. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу

09:07. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу

09:28. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу

09:45. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. За 3 місце

09:50. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Фінал

10:00. Лижне двоборство. HS-109 + Гонка переслідування 10 км

10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: ОКР - Швейцарія



13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/4 фіналу

13:44. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Кваліфікація

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Данія - Канада

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. США - ОКР

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Китай - Швеція

14:20. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 1-а спроба

14:29. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/2 фіналу

14:45. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. 1/2 фіналу

15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: Чехія - Данія

15:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал

15:35. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 2-а спроба

9 лютого на старт вийдуть 7 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у санному спорті, лижному двоборстві та гірськолижному спорті