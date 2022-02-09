Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 9 лютого. LIVE
Сьогодні 04:27 1129
Чергове золото геніальної чешки та очікуваний тріумф Фійона-Має: підсумки Олімпіади за 8 лютого
Вчора 16:57 1528
Гайзенбергер виграла п'яту олімпійську золоту медаль у кар'єрі
Вчора 16:32 1288
Пекін-2022. Розклад і результати Олімпіади на 8 лютого. LIVE
Вчора 16:23 4465
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Вчора 16:02 1128
Збірна Італії виграла олімпійський турнір з керлінгу у міксті
Вчора 15:48 321
Туницька та Стецків не змогли вийти до фіналу Олімпіади-2022
Вчора 15:03 363
Абраменко: Тести на коронавірус - це легкий спосіб усім маніпулювати
Вчора 12:48 771
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 12:13 30509
Фійон-Має виграв індивідуальну гонку, Підручний посів 18 місце
Вчора 12:03 1300
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 9 лютого. LIVE

Сьогодні 04:27 1129 0
Буде розіграно ще 6 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 9 лютого. LIVE
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

9 лютого відбувається 8-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 6 комплектів медалей.

Розклад 8-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Кваліфікація
  • 04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 1-а спроба
  • 05:00. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Кваліфікація
  • 05:00. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 1
  • 05:22. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 2
  • 05:45. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 3
  • 06:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Кваліфікація
  • 07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 2-а спроба
  • 08:30. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу
  • 09:07. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
  • 09:28. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
  • 09:45. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. За 3 місце
  • 09:50. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Фінал
  • 10:00. Лижне двоборство. HS-109 + Гонка переслідування 10 км
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: ОКР - Швейцарія
  • 13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/4 фіналу
  • 13:44. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Данія - Канада
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. США - ОКР
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Китай - Швеція
  • 14:20. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 1-а спроба
  • 14:29. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/2 фіналу
  • 14:45. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. 1/2 фіналу
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: Чехія - Данія
  • 15:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал
  • 15:35. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 2-а спроба

      9 лютого на старт вийдуть 7 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у санному спорті, лижному двоборстві та гірськолижному спорті

      Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

      Коментарі ()
      Популярне зараз
      Український фігурист Шмуратко кваліфікувався до довільної програми на Олімпіаді-2022 Український фігурист Шмуратко кваліфікувався до довільної програми на Олімпіаді-2022 20413
      Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 43685
      Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 26918
      Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 8364 2
      Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 30509
      Большунов не виступить у спринті на Олімпіаді-2022 у Пекіні Большунов не виступить у спринті на Олімпіаді-2022 у Пекіні 12147
      Рекомендуємо
      Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 33382 1
      Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3007
      Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3418
      Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4768 1
      Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 39048
      Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 4473