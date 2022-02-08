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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого

Сьогодні 16:02 335 0
У цей день українці поборються за медалі Олімпіади у санному спорті, лижному двоборстві та гірськолижному спорті
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
#Владислав Гераскевич, #Олімпіада-2022, #Антон Дукач, #Дмитро Мазурчук, #Іван Ковбаснюк, #Андрій Лисецький, #Ігор Стахів, #Анастасія Шепіленко

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх 9 лютого на старт вийдуть 7 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого:

Санний спорт

03:30 - Командні змагання. Чоловіки. Тренування: Антон Дукач

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Гірськолижний спорт

04:14 - Слалом. Жінки. 1-й заїзд: Анастасія Шепіленко

04:30 - Гірськолижна комбінація. Чоловіки. Швидкісний спуск. 1-е тренування: Іван Ковбаснюк

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Лижне двоборство

09:00 - Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін. Пробний етап: Дмитро Мазурчук

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Скелетон

09:20 - Чоловіки. Офіційне тренування. 5-й етап: Владислав Гераскевич

після завершення 5-го етапу - Чоловіки. Офіційне тренування. 6-й етап: Владислав Гераскевич

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Лижне двоборство

10:00 - Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін: Дмитро Мазурчук

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Санний спорт

14:20 - Двійки. Чоловіки. 1-а спроба: Ігор Стахів/Андрій Лисецький

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