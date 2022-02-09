Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE

Джерело - Чемпіон.
9 лютого відбувається 8-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 6 комплектів медалей.
Розклад 8-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Кваліфікація
- 04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 1-а спроба
- 05:00. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Кваліфікація
- 05:00. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 1
- 05:22. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 2
- 05:45. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 3
1. Бірк Рууд (Норвегія)
2. Колбі Стівенсон (США)
3. Хенрік Харлаут (Швеція)
- 06:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Кваліфікація
- 07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 2-а спроба
- 08:30. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу
- 09:07. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
- 09:28. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
- 09:45. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. За 3 місце
- 09:50. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Фінал
- 10:00. Лижне двоборство. HS-109 + Гонка переслідування 10 км
- 10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: ОКР - Швейцарія
- 13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/4 фіналу
- 13:44. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Кваліфікація
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Данія - Канада
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. США - ОКР
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Китай - Швеція
- 14:20. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 1-а спроба
- 14:29. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/2 фіналу
- 14:45. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. 1/2 фіналу
- 15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: Чехія - Данія
- 15:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал
- 15:35. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 2-а спроба
9 лютого на старт вийдуть 7 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у санному спорті, лижному двоборстві та гірськолижному спорті