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Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE

Сьогодні 06:41 1443 0
Буде розіграно ще 6 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

9 лютого відбувається 8-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 6 комплектів медалей.

Розклад 8-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Кваліфікація
  • 04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 1-а спроба
  • 05:00. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Кваліфікація
  • 05:00. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 1
  • 05:22. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 2
  • 05:45. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 3
1. Бірк Рууд (Норвегія)
2. Колбі Стівенсон (США)
3. Хенрік Харлаут (Швеція)
  • 06:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Кваліфікація
  • 07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 2-а спроба
  • 08:30. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу
  • 09:07. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
  • 09:28. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
  • 09:45. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. За 3 місце
  • 09:50. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Фінал
  • 10:00. Лижне двоборство. HS-109 + Гонка переслідування 10 км
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: ОКР - Швейцарія
  • 13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/4 фіналу
  • 13:44. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Данія - Канада
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. США - ОКР
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Китай - Швеція
  • 14:20. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 1-а спроба
  • 14:29. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/2 фіналу
  • 14:45. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. 1/2 фіналу
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: Чехія - Данія
  • 15:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал
  • 15:35. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 2-а спроба

      9 лютого на старт вийдуть 7 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у санному спорті, лижному двоборстві та гірськолижному спорті

      Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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