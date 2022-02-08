Головне
Чергове золото геніальної чешки та очікуваний тріумф Фійона-Має: підсумки Олімпіади за 8 лютого
Сьогодні 16:57 466
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 9 лютого
Сьогодні 18:03 223
Гайзенбергер виграла п'яту олімпійську золоту медаль у кар'єрі
Сьогодні 16:32 328
Пекін-2022. Розклад і результати Олімпіади на 8 лютого. LIVE
Сьогодні 16:23 3642
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 16:02 514
Збірна Італії виграла олімпійський турнір з керлінгу у міксті
Сьогодні 15:48 199
Туницька та Стецків не змогли вийти до фіналу Олімпіади-2022
Сьогодні 15:03 234
Абраменко: Тести на коронавірус - це легкий спосіб усім маніпулювати
Сьогодні 12:48 509
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:13 30192
Фійон-Має виграв індивідуальну гонку, Підручний посів 18 місце
Сьогодні 12:03 1109
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Жіноча збірна Фінляндії розгромила Росію на Олімпіаді-2022

Сьогодні 17:33 311 0
Фінські хокеїсти закинули 5 сухих шайб
Жіноча збірна Фінляндії розгромила Росію на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру групи А жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Фінляндії святкувала впевнену перемогу над ОКР.

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь Фінляндії. Відзначимо, що у цьому матчі фінські хокеїсти грали у масках

Нагадаємо, 7 лютого гра між жіночими командами Канади та ОКР (6:1) розпочалася із затримкою на годину. Хокеїсти у матчі грали в масках. ЗМІ ОКР писали, що збірна Канада відмовлялася виходити  на лід через тести суперниць. Але насправді функціонери ОКР проігнорували зміни регламенту і невчасно здали тести на коронавірус. Як наслідок представник IIHF відмовився допустити їх до матчу.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група А
5 тур, 8 лютого 

Фінляндія - ОКР 5:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 09:06 Рантала, 2:0 - 18:18 Карвінен, 3:0 - 27:09 Нюлунд, 4:0 - 30:37 Туомінен, 5:0 - 41:06 Тапані

Турнірна таблиця групи А:

Раніше жіноча збірна Швеції перемогла Данію на Олімпіаді-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український фігурист Шмуратко кваліфікувався до довільної програми на Олімпіаді-2022 Український фігурист Шмуратко кваліфікувався до довільної програми на Олімпіаді-2022 11382
15-річна росіянка встановила історичний рекорд Олімпійських ігор 15-річна росіянка встановила історичний рекорд Олімпійських ігор 13988
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 30192
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 26366
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 40540
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 7338 2
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 24864
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8100 3
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 16837
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 10652 5
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 153824 5
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 3464