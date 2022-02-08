Фінські хокеїсти закинули 5 сухих шайб

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру групи А жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Фінляндії святкувала впевнену перемогу над ОКР.

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь Фінляндії. Відзначимо, що у цьому матчі фінські хокеїсти грали у масках.

Нагадаємо, 7 лютого гра між жіночими командами Канади та ОКР (6:1) розпочалася із затримкою на годину. Хокеїсти у матчі грали в масках. ЗМІ ОКР писали, що збірна Канада відмовлялася виходити на лід через тести суперниць. Але насправді функціонери ОКР проігнорували зміни регламенту і невчасно здали тести на коронавірус. Як наслідок представник IIHF відмовився допустити їх до матчу.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Група А

5 тур, 8 лютого

Фінляндія - ОКР 5:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 09:06 Рантала, 2:0 - 18:18 Карвінен, 3:0 - 27:09 Нюлунд, 4:0 - 30:37 Туомінен, 5:0 - 41:06 Тапані

Турнірна таблиця групи А:

Раніше жіноча збірна Швеції перемогла Данію на Олімпіаді-2022.