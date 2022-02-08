Жіноча збірна Швеції перемогла Данію на Олімпіаді-2022

Шведки завдяки перемозі здобула останню путівку до чвертьфіналу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Швеції переграла Данію.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь шведських хокеїсток.

Шведки завдяки перемозі здобула останню путівку до чвертьфіналу. Данія залишає турнір.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Група В

5 тур, 8 лютого

Швеція - Данія 3:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 - 03:02 Нордін, 1:1 - 34:04 Оксб’єрг, 2:1 - 36:00 Юханссон, 3:1 - 59:43 Берглунд

Турнірна таблиця групи В:

Раніше жіноча збірна Японії здолала Чехію на Олімпіаді-2022.