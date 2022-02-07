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Збірна ОКР проігнорувала зміни регламенту і ледь не зірвала матч на Олімпіаді

Сьогодні 09:33 105 0
IIHF змінила регламент здачі тестів на коронавірус
Збірна ОКР проігнорувала зміни регламенту і ледь не зірвала матч на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - xsport.ua.

Збірна Канади не отримає покарання за затримку матчу проти ОКР (Росія) на жіночому олімпійському турнірі з хокею.

Про це повідомляє МатчТВ.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) в ході олімпійського турніру внесла зміни до регламенту здачі тестів на коронавірус.

Відповідно до змін, тепер для матчів, які проходять у першу половину дня, потрібно було складати тест о 5:00 ранку.

Збірна ОКР проігнорувала поправки до регламенту та склала тест о 8:00 після сніданку. Згодом хокеїсти ОКР поїхали на арену, де представник IIHF відмовився допустити їх до матчу.

Потім були довгі розгляди, під час яких було вирішено дотримуватися регламенту Міжнародного олімпійського комітету та росіянок допустили до гри.

Зазначимо, що, якби залишився старий регламент, і збірна Канади також відмовилася вийти на матч, то вони могли б отримати дисциплінарне покарання або технічну поразку.

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