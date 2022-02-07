IIHF змінила регламент здачі тестів на коронавірус

Збірна Канади не отримає покарання за затримку матчу проти ОКР (Росія) на жіночому олімпійському турнірі з хокею.

Про це повідомляє МатчТВ.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) в ході олімпійського турніру внесла зміни до регламенту здачі тестів на коронавірус.

Відповідно до змін, тепер для матчів, які проходять у першу половину дня, потрібно було складати тест о 5:00 ранку.

Збірна ОКР проігнорувала поправки до регламенту та склала тест о 8:00 після сніданку. Згодом хокеїсти ОКР поїхали на арену, де представник IIHF відмовився допустити їх до матчу.

Потім були довгі розгляди, під час яких було вирішено дотримуватися регламенту Міжнародного олімпійського комітету та росіянок допустили до гри.

Зазначимо, що, якби залишився старий регламент, і збірна Канади також відмовилася вийти на матч, то вони могли б отримати дисциплінарне покарання або технічну поразку.