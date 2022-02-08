Дудченко: На стрільбі десь втратив концентрацію

Український біатлоніст Антон Дудченко, виступаючи в індивідуальній гонці на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, дуже хвилювався.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Сьогодні було багато хвилювань. Треба проаналізувати вогневі рубежі - було багато промахів. На останній стійці не відзначав промахи - може, десь втратив концентрацію, але думаю, що хиби були недалекими. Щодо роботи на дистанції - досить великий програш. Останні два кола почало холодати - трішки гірше почали їхати лижі, тому що сніг почав ставати більш холодний.

Олімпіада? Дуже чудова атмосфера, багато чому можна навчитися. Подобається все, окрім результату. Поради? Конкретних порад не було, говорили, що потрібно робити те, що вмію. Але не склалося", - зазначив Дудченко.