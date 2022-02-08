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Фійон-Має виграв індивідуальну гонку, Підручний посів 18 місце

Сьогодні 12:03 254 0
Француз здобув другу оілмпійську медаль у Пекіні
Фійон-Має виграв індивідуальну гонку, Підручний посів 18 місце
#Антон Дудченко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

Француз Кентен Фійон-Має завоював золоту медаль в індивідуальній гонці 20 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Для французького біатлоніста це друга олімпійська медаль. А на цих Олімпійських іграх Фійон-Має у складі збірної у змішаній естафеті завоював срібну медаль.

Срібним призером змагань індивідуальної гонки став Антон Смольський з Білорусі. Бронзову медаль здобув Йоганнес Бо з Норвегії.

У цій гонці участь брали чотири українці: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал. Найкраще серед них виступив Підручний, який посів 18-е місце. Артем Прима став 37-им, Антон Дудченко - 50-им, Богдан Цимбал - 55-им.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Біатлон, індивідуальна гонка 20 км
Чоловіки
8 лютого

1. Кентен Фійон-Має (Франція) (0+1+1+0) 48:47.4

2. Антон Смольський (Білорусь) (0+0+0+0) +14.8

3. Йоганнес Бо (Норвегія) (1+0+0+1) +31.1

...

18. Дмитро Підручний (Україна) (0+1+1+1) +3:01.9

37. Артем Прима (Україна) (1+2+0+1) +4:48.8

50. Антон Дудченко (Україна) (1+0+1+2) +6:07.5

55. Богдан Цимбал (Україна) (3+0+1+0) +6:31.6

Нагадаємо, що у змішаній естафеті на Олімпіаді збірна України посіла 13-е місце.

Наступною гонкою у біатлонній програмі на Олімпіаді-2022 буде жіночий спринт, який відбудеться 11 лютого. Початок о 11:00.

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