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Большунов не виступить у спринті на Олімпіаді-2022 у Пекіні

Сьогодні 09:02 151 0
Лижник прийняв несподіване рішення
Большунов не виступить у спринті на Олімпіаді-2022 у Пекіні
#Олімпіада-2022, #Олександр Большунов

Джерело - championat.com.

Олімпійський чемпіон 2022 року у скіатлоні лижник ОКР Олександр Большунов не виступить у спринті на Олімпіаді-2022 у Пекіні. 

Про це заявив старший тренер збірної ОКР Юрій Бородавко.

"Ініціатива пропустити спринт походить від самого Большунова. Йому важко дався скіатлон, що проходив на висоті. Большунову необхідно зосередитися на інших гонках, а процес відновлення займає більше звичайного. Заміни не буде - від ОКР у спринті виступатимуть Олександр Терентьєв, Сергій Устюгов та Артем Мальцев.

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Так, раніше Сашко рвався тікати від всіх. Але це було зовсім на іншій висоті, де відновлення набагато швидше. Тепер вирішили не ризикувати. І це не я переконав цього разу, а він мене", - сказав Бородавко.

Чоловічий та жіночий спринти відбудуться сьогодні, 8 лютого.

Нагадаємо лижник ОКР Олександр Большунов зламав п'єдестал пошани, коли застрибнув на нього під час церемонії нагородження після перемоги у скіатлоні на Олімпіаді в Пекіні

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