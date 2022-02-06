Два представники ОКР тріумфували у скіатлоні

Джерело - Чемпіон.

Олександр Большунов з ОКР впевнено виграв змагання зі скіатлону на 30 кілометрів (15 км - класичним стилем, 15 - коньковим) на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Денис Спіцов (ОКР) та Ііво Нісканен (Фінляндія) відповідно завоювали срібну та бронзову медалі.

Участь у цих змаганнях брали два українці: Олексій Красовський та Руслан Перехода. Обидва програли лідеру одне коло і як наслідок були зняті зі змагань.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловіки

Скіатлон (15 км+15 км)

6 лютого