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Большунов зламав п'єдестал після перемоги у скіатлоні на Олімпіаді

Сьогодні 11:48 Віктор Слюсаренко 246 0
Лижник невдало стрибнув
Большунов зламав п'єдестал після перемоги у скіатлоні на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Лижник ОКР Олександр Большунов зламав п'єдестал пошани, коли застрибнув на нього під час церемонії нагородження після перемоги у скіатлоні на Олімпіаді в Пекіні

Через стрибок лижника від п'єдесталу відламалася пластикова частина з написом Beijing2022. 

Большунов вперше у кар'єрі став олімпійським чемпіоном. Також на його рахунку три срібла та бронза Ігор-2018. 

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