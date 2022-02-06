Лижник невдало стрибнув

Джерело - Чемпіон.

Лижник ОКР Олександр Большунов зламав п'єдестал пошани, коли застрибнув на нього під час церемонії нагородження після перемоги у скіатлоні на Олімпіаді в Пекіні.

Через стрибок лижника від п'єдесталу відламалася пластикова частина з написом Beijing2022.

Большунов вперше у кар'єрі став олімпійським чемпіоном. Також на його рахунку три срібла та бронза Ігор-2018.

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