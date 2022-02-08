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Велепець: По трасі хотілося б на кожні пару сотень метрів поставити свою людину

Сьогодні 17:03 77 0
Фахівець - про малу кількість персоналу на трасі
Велепець: По трасі хотілося б на кожні пару сотень метрів поставити свою людину
#Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірній України в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022 не вистачало людей на трасі.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Мала кількість персоналу на трасі? Це проблема, залишилося три сервісмени, і тренер змушений займатися сервісом. По трасі хотілося б на кожні пару сотень метрів поставити свою людину, але у нас їх лише п'ятеро. І цими силами ми просто не можемо впоратися. Вчора було ще важче, бо коло довше. Але справлятимемося - що робити?", - сказав Велепець.

Раніше Дар'я Блашко отримала позитивний тест на коронавірус.

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