Джерело - Суспільне Спорт.
Збірній України в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022 не вистачало людей на трасі.
Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.
"Мала кількість персоналу на трасі? Це проблема, залишилося три сервісмени, і тренер змушений займатися сервісом. По трасі хотілося б на кожні пару сотень метрів поставити свою людину, але у нас їх лише п'ятеро. І цими силами ми просто не можемо впоратися. Вчора було ще важче, бо коло довше. Але справлятимемося - що робити?", - сказав Велепець.
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