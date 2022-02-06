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В України чергова втрата в Пекіні: Блашко здала позитивний тест на COVID

Сьогодні 14:53 222 0
В України чергова втрата в Пекіні: Блашко здала позитивний тест на COVID
Getty images

Джерело - Чемпіон.

Як стало відомо нашому сайту з власних джерел, українська біатлоністка Дар'я Блашко здала позитивний тест на covid-19 і не зможе взяти участь в Індивідуальній гонці на 15 км, яка відбудеться в понеділок, 7 лютого.

Зазначимо, що напередодні до Пекіну прибула заявлена раніше запасною Анастасія Меркушина, однак чи встигнуть її дозаявити на найближчу гонку наразі невідомо.

Це вже друга втрата в складі збірної України - ще напередодні Олімпіських ігор коронавірус виявили в Олени Былосюк, яка знаходиться на карантині та пропустила змішану естафету.

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