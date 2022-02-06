Джерело - Чемпіон.

Як стало відомо нашому сайту з власних джерел, українська біатлоністка Дар'я Блашко здала позитивний тест на covid-19 і не зможе взяти участь в Індивідуальній гонці на 15 км, яка відбудеться в понеділок, 7 лютого.

Зазначимо, що напередодні до Пекіну прибула заявлена раніше запасною Анастасія Меркушина, однак чи встигнуть її дозаявити на найближчу гонку наразі невідомо.

Це вже друга втрата в складі збірної України - ще напередодні Олімпіських ігор коронавірус виявили в Олени Былосюк, яка знаходиться на карантині та пропустила змішану естафету.