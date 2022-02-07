Головне
Геррманн виграла індивідуальну гонку, Джима посіла 10 місце
Сьогодні 12:32 589
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 12:47 1741
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 7 лютого. LIVE
Сьогодні 12:30 1994
Норвезький журналіст зробив гучну заяву в Пекіні: Росіян не має бути на Іграх
Сьогодні 12:02 605
Шведка Гектор виграла змагання у гігантському слаломі, Шепіленко стала 39-ою
Сьогодні 10:33 228
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:32 28647
Український гірськолижник Ковбаснюк посів 33-є місце у швидкісному спуску
Сьогодні 08:02 330
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:47 24250 2
Збірна Сенегалу вперше в історії виграла Кубок африканських націй
Вчора 23:44 791
Ювентус здолав Верону, Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло. Результати 24 туру Серії А
Вчора 23:35 1646
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Геррманн виграла індивідуальну гонку, Джима посіла 10 місце

Сьогодні 12:32 589 0
Джима та Петренко відповідно посіли 10 та 11 місця
Геррманн виграла індивідуальну гонку, Джима посіла 10 місце
#Юлія Джима, #Ірина Петренко, #Валентина Семеренко

Джерело - Чемпіон.

Бронзова призерка Олімпіади-2014 німкеня Деніз Геррманн завоювала золоту медаль в індивідуальній гонці 15 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Срібною призеркою змагань стала француженка Анаїс Шевальє-Буше. Бронзову медаль здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн.

У цій гонці участь брали три українки. Найкраще серед них виступила Юлія Джима, яка посіла 10-е місце. Ірина Петренко стала 11-ою. Валентина Семеренко зійшла з дистанції. Як повідомив в ефірі UA: Перший тренер Урош Велепець Семеренко не змогла бігти (був спазм).

Нагадаємо, що в індивідуальній гонці мала брати участь українка Дар’я Блашко, але за день до змагань вона здала позитивний тест на коронавірус

Наступна гонка на Олімпіаді-2022 буде вже завтра, 8 лютого. О 10:30 розпочнеться чоловіча індивідуальна гонка.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Біатлон, жінки, індивідуальна гонка 15 км
7 лютого
1. Деніз Геррманн (Німеччина) (0+0+1+0) 44:12.7
2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) (0+0+0+1) +9.4
3. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) (1+0+0+1) +15.3
....
10. Юлія Джима (Україна) (0+1+0+1) +1:21.7
11. Ірина Петренко (Україна) (0+0+0+0) +1:29.5
DNF. Валя Семеренко (Україна) (0+1+...)
DNS. Дар'я Блашко (Україна)
Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 72643 6
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 13938 4
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 24250 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 31290
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28647
Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко 10161
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 18042 3
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 44028
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 4427
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 19707
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 15607
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 38889