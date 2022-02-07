Джима та Петренко відповідно посіли 10 та 11 місця

Джерело - Чемпіон.

Бронзова призерка Олімпіади-2014 німкеня Деніз Геррманн завоювала золоту медаль в індивідуальній гонці 15 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Срібною призеркою змагань стала француженка Анаїс Шевальє-Буше. Бронзову медаль здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн.

У цій гонці участь брали три українки. Найкраще серед них виступила Юлія Джима, яка посіла 10-е місце. Ірина Петренко стала 11-ою. Валентина Семеренко зійшла з дистанції. Як повідомив в ефірі UA: Перший тренер Урош Велепець Семеренко не змогла бігти (був спазм).

Нагадаємо, що в індивідуальній гонці мала брати участь українка Дар’я Блашко, але за день до змагань вона здала позитивний тест на коронавірус.

Наступна гонка на Олімпіаді-2022 буде вже завтра, 8 лютого. О 10:30 розпочнеться чоловіча індивідуальна гонка.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Біатлон, жінки, індивідуальна гонка 15 км

7 лютого

1. Деніз Геррманн (Німеччина) (0+0+1+0) 44:12.7

2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) (0+0+0+1) +9.4

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) (1+0+0+1) +15.3

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10. Юлія Джима (Україна) (0+1+0+1) +1:21.7

11. Ірина Петренко (Україна) (0+0+0+0) +1:29.5