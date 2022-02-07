Джерело - Чемпіон.
Бронзова призерка Олімпіади-2014 німкеня Деніз Геррманн завоювала золоту медаль в індивідуальній гонці 15 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Срібною призеркою змагань стала француженка Анаїс Шевальє-Буше. Бронзову медаль здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн.
У цій гонці участь брали три українки. Найкраще серед них виступила Юлія Джима, яка посіла 10-е місце. Ірина Петренко стала 11-ою. Валентина Семеренко зійшла з дистанції. Як повідомив в ефірі UA: Перший тренер Урош Велепець Семеренко не змогла бігти (був спазм).
Нагадаємо, що в індивідуальній гонці мала брати участь українка Дар’я Блашко, але за день до змагань вона здала позитивний тест на коронавірус.
Наступна гонка на Олімпіаді-2022 буде вже завтра, 8 лютого. О 10:30 розпочнеться чоловіча індивідуальна гонка.