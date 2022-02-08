Українська біатлоністка Дар'я Блашко до індивідуальної гонки на Олімпіаді-2022 мала відпочинок і на неї покладали надії.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Дарина дуже хороший стрілець, останнім часом не бігла сильно, але вона додавала на кожному тренуванні, виходило все краще. До цього вона пропускала естафету, тому що ми знаємо, що їй важко бігати багато гонок поспіль. Вирішили, хай вона буде свіжою на індивідуалці.

На жаль, перед стартом у неї виявився позитивний тест, жодних симптомів, вона почувається добре. Даша стала однією із тих спортсменок, яку "покарали". Як тільки буде негативний тест - вона повернеться до ладу і допомагатиме команді", - сказав Велепець.