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Пекін-2022. Розклад Олімпіади 8 лютого

Сьогодні 17:32 56 0
Буде розіграно ще 10 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад Олімпіади 8 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

8 лютого відбувається 7-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігруються 10 комплектів медалей.

Розклад 7-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:22. Фігурне катання. Чоловіки. Коротка програма
  • 04:00. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 1
  • 04:22. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 2
  • 04:40. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
  • 04:45. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 3
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Супергігант
  • 05:07. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: США - Канада
  • 08:05. Керлінг. Мікст. Матч за 3 місце. Велика Британія - Швеція
  • 08:30. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
  • 08:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
  • 09:06. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
  • 09:15. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
  • 09:24. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
  • 09:30. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
  • 09:36. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
  • 09:50. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
  • 09:43. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
  • 09:57. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
  • 10:00. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
  • 10:30. Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 5 тур: Японія - Чехія
  • 10:50. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
  • 12:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м
  • 12:30. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
  • 12:55. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
  • 13:25. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
  • 13:35. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
  • 13:47. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
  • 13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 3-я спроба
  • 14:00. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
  • 14:05. Керлінг. Мікст. Фінал. Італія - Норвегія
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: Фінляндія - ОКР
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група B. 5-й тур: Швеція - Данія
  • 15:35. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 4-а спроба

    Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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