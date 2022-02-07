Норвезький журналіст Ян Петтер Сальтведт вважає, що спортсмени з ОКР не мали б виступати на Олімпіаді в Пекіні.

Про це заявив журналіст NRK..

"Олександр Большунов виграє стільки золотих медалей, скільки зможе. Єдина проблема - його та інших російських спортсменів не має бути на цій Олімпіаді.

Большунов був настільки чудовий, що міг собі дозволити почати святкувати і плескати вже на останньому кілометрі. Усміхнений росіянин за традицією всіх переможців фінішував, розмахуючи прапором. Але то був не російський триколор. Це прапор ОКР.

Два роки повного виключення країни, жодного використання російського прапора - ось що було б сприйнято як справжнє покарання для Росії. В іншому випадку вердикт жодного значення не має. Але цього МОК і досягає. Вони хочуть, щоб найбільша країна світу та їх спонсори брали участь у змаганнях.

На пресконференції Большунова запитали про допінг, це викликало в нього обурення. Але такі питання будуть ставити і далі. Так само і Терезе Йогауг не зможе позбутися ярлика допінгістки навіть після першого особистого олімпійського золота", - заявив Сальтведт.