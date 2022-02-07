Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 7 лютого. LIVE
Сьогодні 10:28 1517
Шведка Гектор виграла змагання у гігантському слаломі, Шепіленко стала 39-ою
Сьогодні 10:33 160
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:32 28571
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 08:57 1398
Український гірськолижник Ковбаснюк посів 33-є місце у швидкісному спуску
Сьогодні 08:02 301
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:47 24210 2
Збірна Сенегалу вперше в історії виграла Кубок африканських націй
Вчора 23:44 752
Ювентус здолав Верону, Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло. Результати 24 туру Серії А
Вчора 23:35 1589
В України чергова втрата в Пекіні: Блашко здала позитивний тест на COVID
Вчора 22:29 651
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022
Вчора 20:21 12314 3
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Дві хокеїстки ОКР здали позитивні тести на коронавірус на Олімпіаді

Сьогодні 11:03 151 0
Позитивні тести отримали Кулешова та Гончаренко
Дві хокеїстки ОКР здали позитивні тести на коронавірус на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - sport-express.ru.

Виявлено два випадки коронавірусу у збірній ОКР після матчу групового турніру з Канадою (1:6) на Олімпіаді-2022 у Пекіні (Китай).

Про це повідомляє головний тренер команди Євген Бабаріко.

Позитивні тести на COVID-19 отримали Вікторія Кулешова та Ангеліна Гончаренко (повторний).

Відзначимо, що початок матчу ОКР - Канада був затриманий на одну годину. Хокеїсти у матчі грали в масках. ЗМІ ОКР писали, що збірна Канада відмовлялася виходити  на лід через тести суперниць. Але насправді функціонери ОКР проігнорували зміни регламенту і невчасно здали тести на коронавірус. Як наслідок представник IIHF відмовився допустити їх до матчу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 24210 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 72567 6
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 30585
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 12314 3
Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко 9264
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28571
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 17734
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 75750
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 19700
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 22264
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 84953 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 153671 5