Позитивні тести отримали Кулешова та Гончаренко

Виявлено два випадки коронавірусу у збірній ОКР після матчу групового турніру з Канадою (1:6) на Олімпіаді-2022 у Пекіні (Китай).

Про це повідомляє головний тренер команди Євген Бабаріко.

Позитивні тести на COVID-19 отримали Вікторія Кулешова та Ангеліна Гончаренко (повторний).

Відзначимо, що початок матчу ОКР - Канада був затриманий на одну годину. Хокеїсти у матчі грали в масках. ЗМІ ОКР писали, що збірна Канада відмовлялася виходити на лід через тести суперниць. Але насправді функціонери ОКР проігнорували зміни регламенту і невчасно здали тести на коронавірус. Як наслідок представник IIHF відмовився допустити їх до матчу.